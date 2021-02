Nizozemsko prodlouží většinu opatření o více než měsíc

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Většina opatření proti covidu-19, která nyní v Nizozemsku platí, se prodlouží přinejmenším do 2. března. Oznámil to dnes podle agentury AFP premiér Mark Rutte. Nizozemská média v uplynulých dnech spekulovala, že by se mohl zrušit aspoň zákaz nočního vycházení. Podle Rutteho se na tom ale zatím vláda neshodla.