Nizozemsko trhlo rekord v počtu nakažených, premiér Rutte oznámí restrikce

Premiér Mark Rutte dnes večer oznámí nové restrikce, podle nizozemských médií zřejmě nařídí uzavření restaurací, omezení kontaktů mezi lidmi či konec týmových sportů.

V pondělí Nizozemsko hlásilo přes 6800 pozitivních testů, dnes to bylo ještě o pět stovek více. Počet pacientů s těžkým průběhem nemoci covid-19, kteří museli do nemocnice, od pondělka stoupl o více než stovku na 1410, uvedl deník De Telegraaf. Na jednotkách intenzivní péče je 277 lidí.

Premiér Rutte až dosud odmítal zavedení tvrdších opatření a postupoval cestou doporučení, nyní se však země dalším omezením nejspíš nevyhne. Šéf vlády a ministr zdravotnictví Hugo de Jonge je mají oznámit na večerní tiskové konferenci.

Stanice NOS uvedla, že vláda zřejmě nařídí uzavření kaváren a restaurací, večerní zákaz prodeje alkoholu, omezení možnosti setkávání lidí či zákaz kolektivních sportů pro starší 18 let. Deník De Telegraaf napsal, že Nizozemsko patrně zavede čtyřstupňový systém hodnocení rizika šíření koronaviru, přičemž podle současných čísel země spadá do třetí kategorie. Pokud by statistiky dál rostly, přišlo by na řadu zavírání galerií, muzeí či plaveckých bazénů. Školní výuka má podle tohoto modelu zůstat zachována co nejdéle, a to zejména pro mladší děti.

Počet lidí, kteří se od začátku epidemie nakazili koronavirem, překonal ve Švédsku hranici 100.000. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na místní zdravotnické úřady. V podobně lidnaté České republice byla hranice 100.000 nakažených prolomena 8. října.

V boji proti infekci jde Švédsko jinou cestou než většina evropských států a po celou dobu epidemie nechává většinu škol, restaurací a dalších zařízení otevřených.

Za posledních 24 hodin bylo ve Švédsku zaregistrováno 2203 nových případů infekce, čímž se jejich celkové množství zvýšilo na 100.654. Počet pacientů, kteří s nemocí covid-19 zemřeli, stoupl o pět na 5899.

V České republice za pondělí přibylo 4310 infikovaných, čímž jejich celkový počet stoupl na 121.421. Celková bilance obětí je v porovnání se Švédskem výrazně nižší - s covidem-19 zemřelo v Česku 1051 osob, z toho 31 za posledních 24 hodin.

Část opatření je i ve Švédsku závazných, shromažďování je například omezeno na maximálně 50 osob. Převážně ale švédské úřady sázejí na zodpovědnost občanů.