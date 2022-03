Nizozemsko zmrazilo více než 200 milionů eur v ruských aktivech

Oznámení v televizním programu Nieuwsuur přišlo poté, co nizozemský ministr financí v úterý v parlamentu informoval, že Nizozemsko od 24. února, kdy Rusko vpadlo na Ukrajinu, zabavilo ruská aktiva v hodnotě pouhých šest milionů eur.

"Nebylo to mnoho, ale to bylo číslo staré týden," řekl dnes Knot. "Mohu vám říci, že mezitím jsme zmrazili nebo zabavili hodně přes 200 milionů eur," řekl guvernér. "Očekávám, že to dál poroste," poznamenal. "Zpočátku jsme měli nějaké problémy," připustil Knot.