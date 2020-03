Nizozemský ministr zdravotnictví kvůli vyčerpání rezignoval

Učinil tak den poté, co kvůli vyčerpání omdlel u řečnického pultu v parlamentu, informovala veřejnoprávní stanice NOS.

Šestapadesátiletý Bruins ve středu večer zkolaboval v parlamentu, kde odpovídal na otázky k opatřením proti koronaviru. Na twitteru později napsal, že je z několika týdnů intenzivního boje proti šíření viru značně vyčerpaný. "Teď jedu domů, abych si odpočinul, abych se zítra ráno mohl vrátit do práce a bojovat proti koronaviru, jak nejlépe budu moci," uvedl.

Dnes nicméně Bruins oznámil, že se rozhodl na svou funkci rezignovat. Boj proti šíření koronaviru podle něj vyžaduje člověka v dokonalé kondici. "A já jsem musel konstatovat, že mé tělo si už nedokáže s nadměrnou únavou poradit," napsal na twitteru nyní již bývalý ministr.

Premiér Mark Rutte uvedl, že ministr zdravotnictví ve své funkci skončil, protože není jasné, jak dlouho se bude zotavovat. Povaha současné krize podle předsedy nizozemské vlády přitom vyžaduje ve funkci ministra zdravotnictví někoho, kdo je schopen "pracovat na plno".

Boje s šířením koronaviru v Nizozemsku se nyní ujme vicepremiér Hugo de Jonge a to do doby, než se najde za Bruinse náhrada. De Jonge na tiskové konferenci oznámil, že hodlá ještě zpřísnit opatření, která mají zabránit šíření viru. Už nyní jsou zavřené školy, bary a restaurace. Nově nebudou smět návštěvy do domovů pro seniory a pečovatelských domů.

Podle nizozemských úřadů se v zemi potvrdilo již 2460 případů nákazy novým typem koronaviru. Nemoci COVID-19, kterou vir způsobuje, podlehlo 76 lidí. Obětem bylo podle místních zdravotníků mezi 63 a 95 lety.