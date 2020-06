Nizozemský premiér Rutte očekává konec Černého Petra, tradice je prý rasistická

Rutte své názory představil v nizozemském parlamentu při debatě o protirasistických demonstracích vyvolaných zabitím neozbrojeného černocha v americkém Minneapolisu.

Rutte řekl, že jeho postoj k Černému Petrovi, který v Nizozemsku neodmyslitelně patří k zimním svátkům, prošel v posledních letech "velkými změnami". Ještě v roce 2013 přitom odmítal debatu o postavě, která je podle mnohých karikaturou lidí tmavé pleti. Rutte tvrdil, že není úkolem vlády utvářet podobu folkloru.

