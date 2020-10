Noční zákaz vycházení začne platit i v Kalábrii a na Sardinii

Noční zákaz vycházení začal už od čtvrtka platit v Lombardii, která stejně jako za jarní vlny epidemie patří k regionům s největším počtem nakažených. Ode dneška nesmějí v noci vycházet ani obyvatelé regionů Lazio, kam spadá i metropole Řím, a Kampánie. Zákazy zpravidla platí od 23.00 nebo od půlnoci do 5:00, informuje ANSA. V Piemontu a Lombardii mají o víkendu zůstat zavřená nákupní centra.

Kalábrie se co do absolutních čísel infikovaných ani zdaleka neblíží statistikám z Lombardie či Piemontu. Podle údajů ministerstva zdravotnictví ze čtvrtka přibylo v Lombardii za den 4125 nakažených a v Piemontu 1550, v Kalábrii to bylo 187. Pro méně lidnatou, dvoumilionovou Kalábrii šlo ale o nejvyšší denní bilanci od začátku pandemie covidu-19.

Celkově se nyní v Itálii, kde žije okolo 60 milionů lidí, počty nově odhalených případů zvyšují, ve čtvrtek úřady hlásily přes 16.000 nakažených, což byl nejvyšší počet od začátku epidemie.

Premiér Giuseppe Conte řekl, že pokud se během následujícího týdne neukáže efekt dosud zavedených opatření, k nimž patří i povinnost nosit roušky mimo domov, zavede vláda nejspíš noční zákaz vycházení pro celou zemi.

Vláda se nyní zejména snaží navýšit počet prováděných testů ze současných zhruba 170.000 denně až na 400.000. Mají k tomu přispět i praktiční lékaři, kteří budou nově pacientům dělat rychlotesty v ordinacích, napsala agentura APA.