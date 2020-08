Norsko nařídilo karanténu lidem přijíždějícím z Německa

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Cestující z Německa budou muset po vstupu do Norska nově na deset dní do karantény. Podle agentury DPA to dnes oznámilo ministerstvo zahraničí skandinávské země, které tím reaguje na nárůst počtu nakažených koronavirem v Německu v posledních dnech.