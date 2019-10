Nová irská pojistka? Johnsonův návrh vyděsil europoslance

"BSG se nedomnívá, že by tyto návrhy britské vlády předložené na poslední chvíli 2. října, ve své současné podobě představovaly základ pro dohodu, s níž by Evropský parlament mohl souhlasit," citovala z prohlášení výboru britská média.

"Britské návrhy ani zdaleka neodpovídají tomu, co bylo dohodnuto jako dostačující kompromis ohledně pojistky," dodává skupina, které předsedá belgický europoslanec Guy Verhofstadt.

The @Europarl_EN has three fundamental problems with the UK’s latest proposal: 1⃣ Harms Ireland’s all-island economy 2⃣ lack of detail/not operational 3⃣ puts deal under custody of DUP This is repackaging old, bad ideas https://t.co/z7rDgCAmh6

Takzvaná irská pojistka je částí návrhu brexitové dohody, která má zaručit i po odchodu Británie z Evropské unie zachování volného režimu na hranici mezi Irskem a Severním Irskem. Londýn nyní požaduje místo její stávající podoby mechanismus, který by v podstatě ponechal Severní Irsko v jednotném unijním trhu, zároveň by ale celé Spojené království opustilo bezcelní zónu EU, což by podle kritiků plánu znamenalo zavedení hraničních kontrol.

Evropská komise, která v rozhovorech o brexitu zastupuje unijní "sedmadvacítku", zatím neuvedla, zda je pro ni britská nabídka důvodem k návratu k plnohodnotnému vyjednávání o podmínkách britského odchodu z EU. O návrhu nicméně s europoslanci ve středu hovořil hlavní brexitový vyjednavač EK Michel Barnier. Jakákoli "rozvodová" dohoda by musela pro ratifikaci získat také souhlas Evropského parlamentu.

BSG má mimo jiné výhrady k britskému plánu pro celní režim, který by podle europoslanců vedl ke vzniku infrastruktury a kontrol, avšak nespecifikuje, kde by se zboží kontrolovalo. Kritizují také požadavek, aby o vstupu pojistky v platnost rozhodoval severoirský parlament. Podotýkají přitom, že severoirský zákonodárný sbor už skoro tři roky nezasedá.

Britský premiér Boris Johnson dnes vytvoření jakékoli infrastruktury související s hraničními kontrolami opět odmítl, což ocenil irský premiér Leo Varadkar.

