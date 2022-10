Nová italská vláda zrušila povinné očkování proti covidu pro zdravotníky

— Autor: ČTK

Nová italská vláda na svém druhém zasedání předčasně ukončila povinné očkování proti covidu-19 pro zdravotníky. Opatření mělo původně platit do konce roku. Nová premiérka Giorgia Meloniová dnes uvedla, že v minulosti vláda zavedla ideologická opatření, která neměla vědecké základy, napsala agentura ANSA. Podle odhadů profesních organizací by se do práce ve zdravotnických zařízeních mohlo vrátit na 4000 suspendovaných lékařů.