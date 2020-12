Nová směrnice schválena: Kohoutková voda v EU má být kvalitnější a dostupná i v restauraci

Členské země by podle normy měly podporovat bezplatné poskytování vody z vodovodů ve veřejných budovách a maximálně za nízký servisní poplatek také v restauracích či jídelnách. Velká část podniků to dosud neumožňuje a prodává pouze vodu balenou.

Směrnice také snižuje povolený obsah některých látek znečišťujících kohoutkovou vodu. "Dvacet let poté, co vstoupila v platnost první směrnice o pitné vodě, je na čase aktualizovat a zpřísnit práh pro některé znečišťující látky jako je olovo," uvedl lucemburský europoslanec Christophe Hansen, který se na vyjednávání o novele směrnice podílel.

EU gets new rules for:

👉Higher water quality.

👉Improved access to tap water.

👉Making our drinking water even safer.

👉More and better information for consumers.

