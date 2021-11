Nová studie potvrdila účinnost očkování u zranitelných skupin obyvatel

Studie srovnává počet případů nákazy, hospitalizace a úmrtí lidí nakažených koronavirem. Při srovnání mezi druhou vlnu nákazy na podzim loňského roku a třetí vlnou na jaře letošního roku klesl počet nakažených a úmrtí v pečovatelských domech, kde se začalo očkovat nejdříve, téměř o 90 procent. U lidí starších 75 let vědci zaznamenali pokles počtu hospitalizací o bezmála 30 procent. Ještě výraznější rozdíl je mezi druhou a čtvrtou vlnou, která začala letos v létě. Pokles počtu nakažených a úmrtí v pečovatelských domech činil přes 90 procent, v případě lidí starších 75 let byl pak úbytek ve srovnání s loňským rokem 80procentní.

Podle autorů studie lze rozdíl mezi druhou a třetí vlnou částečně vysvětlit opatřeními proti šíření koronavirové nákazy. Ve čtvrté vlně však již mnoho omezení neplatilo, a pokles počtu případů a úmrtí se tak podle autorů výzkumu dá jednoznačně vysvětlit očkováním. "Tyto výsledky podtrhují účinnost strategie rychlého zavedení očkování, a to hlavně mezi osobami, které čelily největšímu riziku," uvedla studie.

Dokončené očkování proti covidu-19 má ve Francii téměř 70 procent obyvatel. Mezi osobami ve věku nad 60 let ale proočkovanost činí dokonce 85 procent. Aspoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 má v této skupině obyvatel ve Francii 92 procent lidí, ukazují údaje Evropského střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC). Od poloviny prosince se lidé starší 65 let budou muset prokazovat třetí dávkou očkování ve svých covidových certifikátech, které umožňují vstup do barů, restaurací či muzeí. Francouzské úřady tím chtějí zvýšit zájem seniorů o přeočkování.