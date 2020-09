Nová vlna koronaviru trápí Německo i Slovensko, počet nakažených narůstá

Informoval o tom dnes Institut Roberta Kocha (RKI). Dnešní bilance je nepatrně nižší v porovnání s pátkem, kdy úřad ohlásil 1430 nakažených.

Počet úmrtí spojených s nemocí covid-19 v Německu dosáhl 9324, z toho dva lidé zemřeli za poslední den. Úřady zároveň registrují zhruba 222.900 vyléčených.

Reprodukční číslo, které udává, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden infikovaný, je nyní v Německu na hodnotě 0,85, tedy poměrně výrazně pod kritickou hodnotou jedna.

Slovensko v pátek zaznamenalo druhý den v řadě rekordní přírůstek nových případů nákazy koronavirem. Testy potvrdily dalších 226 infikovaných, ve čtvrtek bylo nakažených 137. Informovalo o tom slovenské ministerstvo zdravotnictví. Celkový počet úmrtí s nemocí covid-19 zůstal na 37.

Pětimilionové Slovensko má v současnosti 1692 aktivních případů nákazy, tedy nejvíce od propuknutí pandemie v zemi letos v březnu. V nemocnicích bylo k pátku hospitalizováno 73 pacientů s covidem-19, sedm nich museli lékaři napojit na umělou plicní ventilaci.

Slovenská pandemická komise po nárůstu počtu infikovaných doporučila v pátek úřadům omezit konání hromadných akcí a zakázat podávání alkoholu v noci v rizikových regionech, mezi které se řadí Bratislava a některé okresy na západním, severním a východním Slovensku.

Slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí po zmíněném jednání členů pandemické komise rovněž řekl, že Bratislava zváží zařazení Česka a Rakouska mezi rizikové země z hlediska koronaviru. To by znamenalo, že lidé po příjezdu z těchto zemí na Slovensko by museli až na výjimky nastoupit do karantény a podstoupit test na koronavirus. Česko v pátek čtvrtý den za sebou potvrdilo rekordní počet nových případů nákazy koronavirem.