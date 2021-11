Novavax požádal evropský regulační úřad o schválení vakcíny proti covidu

Pokud by tak učinila, stala by se vakcína od Novavaxu pátým preparátem scháleným k použití v Evropské unii, což by mohlo značně přispět k zásobám očkovacích látek v rámci bloku, napsala AP. EMA dosud doporučila k podmínečné registraci vakcíny od společností Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca a konsorcia Pfizer a BioNTech.

Regulátor v současnosti hodnotí ještě látky od čínské firmy Sinovac, francouzského výrobce Sanofi a také ruskou vakcínu Sputnik V.

Vakcína Novavax funguje na jiném principu než látky firem Pfizer/BioNTech nebo AstraZeneca a Johnson & Johnson a využívá technologii již použitou například ve vakcínách proti chřipce či rakovině děložního čípku. Očkovací látka je nyní schválena například v Indonésii.