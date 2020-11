Nové informace k teroru ve Vídni. Atentátník byl v létě sledován při setkání s islamisty

Podle APA pozdější atentátník Kujtim Fejzulai, který 2. listopadu v centru Vídně zabil čtyři lidi, v létě v rakouském hlavním městě přivítal pravděpodobné islamistické radikály z Německa a Švýcarska.

Franz Ruf z rakouského ministerstva vnitra dnes potvrdil, že se pozdější střelec z centra Vídně setkal nejen se čtveřicí Němců, kteří byli v tu dobu sledováni, ale také se dvěma muži, kteří byli minulý týden zatčeni ve Švýcarsku. Německé a švýcarské úřady už minulý týden oznámily, že vyšetřují osoby v souvislosti s vídeňským útokem.

Podle APA se však stále naléhavěji vnucuje otázka, proč bylo v létě pozorování pozdějšího atentátníka přerušeno. Ještě v polovině července ho úřady několik dní sledovaly společně dalšími osobami podezřelými z teroristické činnosti.

Zrovna když pozdější atentátník 21. července odjel na Slovensko, rakouská kontrarozvědka se sledováním přestala. Slovenské úřady poté rakouské kolegy upozornily na to, že dvojice osob z Rakouska se pokusila nakoupit střelivo v Bratislavě. Několik týdnů pak trvalo ztotožnění těchto osob.

Ještě před cestou vídeňského džihádisty na Slovensko rakouské úřady podle informací APA detailně sledovaly, jak tento mladík a jeho známí z Vídně vyzvedli na letišti ve Schwechatu čtyři podobně smýšlející z Německa a Švýcarska a jak poté svým zahraničním hostům umožňují poznávat Vídeň a pravděpodobně i místní islamistickou scénu.

Pozdější atentátník a někteří jeho známí, kteří jsou od víkendu ve vyšetřovací vazbě, chodili v různém složení se svými německými a švýcarskými hosty na jídlo, navštěvovali s nimi mešity a nechávali je u sebe přenocovat, píše APA.

Na to, že dva pravděpodobní islamističtí radikálové z Německa jsou na cestě do Rakouska, upozornily rakouskou kontrarozvědku německé úřady. Nadále je nejasné, proč pozdější atentátník a jeho užší okolí nebyli dále sledováni poté, co se oba Němci vrátili ze svého vídeňského pobytu, konstatuje APA.