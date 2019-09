Novinář si dopřál "nejdražší pivo světa". Hotel mu naúčtoval neuvěřitelnou částku

Lalor si objednal láhev piva za 5,50 libry (asi 160 Kč), částku mnohanásobně vyšší mu naúčtovali omylem. Hotel se omluvil, ale než stačil situaci dát do pořádku, Australanův účet opustila suma odpovídající 100.000 australským dolarům. Podle Lalora potrvá deset pracovních dnů, než se mu peníze na účet vrátí.

A ještě více jej naštvalo, že převod peněz provázel poplatek za transakci ve výši 1000 liber (asi 29.000 Kč). "Dokud mi ty peníze nevrátí, nebudu mít klid," poznamenal.

