"Očekávám jisté dohody do konce roku, další až později... Jsem si jist, že to nebude všechno hotové letos, to prostě nejde," uvedl analytik, který aktuálně působí v čele výzkumného ústavu European Centre For International Political Economy. Dojednání všech náležitostí nového partnerství mezi Británií a EU podle něj zabere roky. Za skutečně stabilní jej prý bude možné považovat až ve chvíli, kdy přežije i vládu jiné než Konzervativní strany současného premiéra Borise Johnsona.

Pro rozhovory o podobě dlouhodobého vztahu mezi Londýnem a 27 zeměmi EU je vyhrazeno přechodné období brexitu zakotvené v dohodě o rozluce. Aktuálně je naplánováno na 11 měsíců počínaje 1. únorem, přičemž britská vláda dává jasně najevo, že jej nechce dál prodlužovat.

Premiér Johnson podle Heniga tímto postojem daroval druhé straně výhodu a umožnil unii více tlačit na prosazení její představy. "EU má při vstupu do vyjednávání navrch, protože disponuje... neskutečným objemem zkušeností, otestovanými a prověřenými metodami," řekl expert, který před rokem 2018 řadu let sledoval různá obchodní vyjednávání z pozice vládního představitele. Zároveň se domnívá, že EU ještě své stanovisko nemá stoprocentně promyšlené, takže Británie má šanci aktuální nerovnováhu zmírnit.

Unijní představitelé v těchto dnech dolaďují vyjednávací mandát pro obchodní jednání s Británií a jeho definitivní podobu by mohli lídři členských zemí schválit do konce února. Z Bruselu i jiných evropských metropolí přitom zaznívají vyjádření, že EU27 nechce prvky budoucího partnerství dělit mezi větší počet dílčích dohod, ale že touží po jediné komplexní dohodě. Henig ale za současného harmonogramu považuje postupný přechod k nové podobě vztahů za nevyhnutelný.

"Uvidíme různé samostatné dohody v průběhu času, protože to je způsob, jakým EU obvykle postupuje. (...) Z pohledu EU není možné, abychom byli schopni všechno zavést do konce tohoto roku," soudí.

Henig neočekává, že by unie ve druhé fázi brexitových vyjednávání přišla o svou jednotu, která ji provázela ve fázi první. "Samozřejmě je ve hře mnoho zájmů. Ale když EU dojednává obchodní dohody se třetími zeměmi, tohle jí jde nejlépe, udržovat jednotu," řekl. Slabší místo evropského bloku vidí ve flexibilitě a schopnosti nalézat alternativní řešení.

V souvislosti s vyjednávací pozicí Británie se zatím podle analytika nepotvrzují obavy, že by se Londýn chtěl vydat cestou výrazného "izolacionismu". Konkrétnější cíle ale dosud britská vláda nepředstavila, což Henig označuje za problém pro podnikání v Británii. Podrobnější informace od premiéra Johnsona a jeho vládních kolegů očekává během následujících dvou týdnů.

"Nemyslím si, že by nakonec došlo k zásadnímu odklonu (Británie od pravidel jednotného trhu EU), protože jsme všichni rozvinuté evropské ekonomiky. Jsem si jist, že zůstaneme v souladu s hromadou z těch věcí," předpovídá Henig. Vláda podle něj hledá rovnováhu mezi snahou ukázat samostatně se rozhodující Británii a zachováním aktuálních obchodních toků. "Myslím, že se jim to může podařit," dodal.