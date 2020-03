Novým koronavirem se v Německu nakazilo už 150 lidí, ministr nechce zavírat hranice

"Otázka je, co je přiměřené a adekvátní," uvedl ministr zdravotnictví Jens Spahn. "Zavírání hranic nebo omezování svobody cestování by nebylo přiměřenou reakcí," vyjádřil své přesvědčení.

Spahn se vyslovil i proti dávaní celých německých měst do karantény a proti plošnému rušení všech větších akcí. Jejich pořadatelé by se podle něj vždy měli rozhodovat samostatně v závislosti na konkrétních okolnostech.

"Wir wollen mit Sachinformationen Ängste nehmen, informieren, wie man sich schützen kann und erklären, was wir gegen das #Coronavirus tun", so @jensspahn in der Bundespressekonferenz. #covid19 #corona pic.twitter.com/C36QVW6M0w — BMG (@BMG_Bund) March 2, 2020

Nejpostiženější spolkovou zemí je stále nejlidnatější Severní Porýní-Vestfálsko, kde bylo zaznamenáno 86 případů. V Bavorsku je potvrzených případů 25, v Bádensku-Württembersku 19. Zajímavé je, že se dosud koronavirus nepotvrdil u nikoho v pětici spolkových zemí bývalého východního Německa. Institut Roberta Kocha ale počítá s dalším šířením nákazy. Uvedl to serveru listu Süddeutsche Zeitung.

Virolog Christian Drosten na dnešní tiskové konferenci uvedl, že úmrtnost na nemoc COVID-19, kterou koronavirus způsobuje, se pohybuje mezi 0,3 až 0,7 procenta. Výrazně stoupá u starších lidí. Drosten dále vyjádřil přesvědčení, že úmrtnost může časem klesat. Myslí si také, že se koronavirus i nadále bude šířit pomaleji než běžná chřipka.

Aerolinky Lufthansa dnes oznámily, že kvůli nákaze omezí spojení s Itálií a také s některými asijskými zeměmi. Pořadatelé summitu o kybernetické bezpečnosti Cyber Security Tech Summit Europe zase informovali o tom, že se akce, které se mělo zúčastnit 2000 lidí, zatím neuskuteční. Začít měla 11. března v Bonnu.

Mimo jiné česká vláda dnes rozhodla, že zastaví všechny lety z Jižní Koreje. Plánuje také omezení letů z Milána, Benátek, Boloně a Bergama. O víkendu například oznámily americké společnosti Delta Air Lines a American Airlines dočasné zrušení letů do Milána. Do této destinace, jakož do Benátek nebo Neapole přestala kvůli slabé poptávce létat i britská nízkonákladová společnost Easyjet.

S nadhledem koronavirus, kvůli němuž lékaři doporučují důsledné mytí rukou, bere německý ministr vnitra Horst Seehofer (CSU), který na dnešním jednání s migračními organizacemi z legrace odmítl podat ruku kancléřce Angele Merkelové (CDU). Šéfka německé vlády na to reagovala smíchem.