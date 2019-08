Novým premiérem Ukrajiny bude Oleksij Hončaruk, absolvent kontroverzní školy

"Hončaruk bude premiérem," citovala agentura Interfax-Ukrajina vyjádření poslance Andrije Heruse ze Zelenského strany Sluha národa. Herus současně zastává roli prezidentova představitele ve vládě. Novinářům řekl, že Hončaruk se těší podpoře většiny zákonodárců.

Do médií se dostala i jména některých nových ministrů. Největší rozruch panuje okolo kontroverzního ministra vnitra Arsena Avakova. Prezident Volodymyr Zelenskyj na jednání poslaneckého klubu Sluhy národa navrhl, aby Avakov v této funkci zůstal i v nové vládě.

A to přes to, že některé nevládní organizace prezidenta vyzvaly, aby v zájmu boje proti korupci nepřipustil setrvání Avakova v kabinetu. Ministrovi vyčítají fiasko policejní reformy či neobjasnění vražd novinářů.

Generální prokurátor Jurij Lucenko, považovaný za člověka předchozího prezidenta Petra Porošenka, dnes doslova v přímém přenosu podal demisi. Stalo se tak podle listu Ukrajinska pravda dříve, než Lucenka mohli odvolat členové nového parlamentu. Očekává se, že poslanci podpoří do této funkce Ruslana Rjabošapku, dalšího ze spolupracovníků nového prezidenta Zelenského.

VIDEO: 🇺🇦 Ukraine's newly elected parliament takes office in Kiev and will meet for the first time Thursday, dominated by the party of ex-comedian President Volodymyr #Zelensky who has an unprecedented chance to fulfil his political ambition of "breaking the system" pic.twitter.com/fl2WZXnrt0