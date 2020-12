Novým šéfem Evropské kosmické agentury bude geofyzik Aschbacher

Aschbacher vystřídá ve funkci Němce Jana Wörnera, který stál v čele ESA od roku 2015. Nyní je 58letý Rakušan ředitelem oddělení pozorování Země, a zodpovědný je tak i za program Copernicus, který sbírá data používané mimo jiné při výzkumu změn klimatu nebo při předpovídání počasí.

Today, the ESA Council appointed Dr Josef Aschbacher as the next Director General of ESA, for a period of four years. He will succeed Prof. @janwoerner, whose term of office ends on 30 June 2021 👉https://t.co/TnmRckoUFz pic.twitter.com/950WzolHBV