Objevil ebolu, „dostal“ ho až virus SARS-CoV-2. Slavný mikrobiolog o nemoci covid-19

„Nakonec mě virus dostal,“ říká Peter Piot, který se zotavuje z nemoci covid-19 poté, co ho zasáhl těžký zápal plic a musel být po dobu dvou týdnů hospitalizován. Profesor měl nízkou hladinu kyslíku, ale nevykazoval známky dušnosti nebo kašle. Piot uvádí, že ho jen bolela hlava a měl horečku.

Peter Piot je belgický mikrobiolog, který v roce 1976 pomohl objevit virus ebola a stal se průkopníkem ve výzkumu AIDS. Poté zastával klíčovou pozici v OSN a ve Světové zdravotnické organizaci jako šéf programu AIDS. V současné době se podílí na výzkumu vakcíny na covid-19, když působí jako poradce předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové v této věci.

Piot začal první příznaky pociťovat 19. března, když se u něj objevila prudká bolest hlavy a horečka. „Moje lebka, ale i vlasy byly neskutečně bolestivé, což bylo bizarní,“ uvedl Piot v rozhovoru pro belgický časopis Knack. Ačkoliv neměl žádný kašel, něco mu napovědělo, že by to mohl být virus SARS-CoV-2 a navštívil lékaře. „Svůj život jsem věnoval boji s viry, nakonec se mi takhle pomstí,“ dodal Piot.

V roce 2014 byl Piot mezi vědci, kteří ostře kritizovali reakci OSN a WHO na epidemii eboly v západní Africem, a v roce 2020 kritizuje opět. Vadí mu zpoždění, se kterým bylo šíření nemoci covid-19 prohlášeno za pandemii.

„Jsem rád, že jsem se nakazil covid-19 a ne ebolou, i když podle některých studií je 30% šance, že zemřete, pokud se s novým koronavirem dostanete do britských nemocnic. To by byla zhruba stejná celková úmrtnost jako u eboly v roce 2014 v Západní Africe,“ uvedl Piot a dodal, že nikdy nebyl vážně nemocný a jelikož je optimistou, myslel si, že mu to projde i u viru SARS-CoV-2. „Jediným rizikovým faktorem pro koronu je můj věk 71 let,“ pronesl Piot.