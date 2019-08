Ocean Viking zakotví na Maltě, 356 uprchlíků převezme šest zemí EU

Posádka lodi nabrala běžence ve vodách u Libye při několika záchranných operacích před dvěma týdny.

"Po jednáních s Evropskou komisí a zeměmi EU, konkrétně Francií a Německem, Malta souhlasila, že se zapojí do řešení patové situace lodi Ocean Viking," napsal na twitteru premiér Muscat. Doplnil, které země migranty převezmou, a uvedl, že žádný z nich nezůstane na Maltě.

"We appreciate France, Germany, Ireland, Luxembourg, Portugal & Romania relocating 356 people on #OceanViking. We’re relieved #Malta will organise their disembarkation in a place of safety. It’s good to see some States stepping up" - @HassibaHS #MSF Humanitarian Affairs Advisor pic.twitter.com/fW7uTncglm