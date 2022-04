Očekávaná délka života se v prvním roce pandemie nejvíce snížila ve Španělsku

Španělsko v roce 2019 vykazovalo nejdelší očekávanou délku života v Evropské unii, a to 84 let. O v roce 2020 to však bylo o zhruba 20 měsíců méně. V předloňském roce tak nejvyšší údaj vykazovalo Irsko (82,6 roku), kde se se očekávaná délka života prakticky nezměnila.

V celé Evropské unii údaj poklesl o 0,9 roku. O celý rok se pak očekávaná délka života snížila u mužů. Podle Eurostatu to souvisí s nadprůměrným počtem úmrtí v roce 2020, který způsobila pandemie covidu-19. Eurostat již dříve informoval, že od března do prosince předloňského roku členské státy zaznamenaly o 580.000 úmrtí více, než kolik činil průměr z předchozích let.

V České republice se v roce 2020 očekávaná délka života snížila o asi 12 měsíců na 78,3 roku.

Španělsko patřilo k unijním zemím, které zasáhl nejvíce začátek pandemie covidu-19. Velmi vysoké nadúmrtnosti země čelila hlavně v březnu a dubnu předloňského roku. Velká ohniska byla v domech s pečovatelskou službou. Od začátku epidemie v zemi, kde žije 47 milionů lidí, zemřelo zhruba 104.000 nakažených.