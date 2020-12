Ochota Němců nechat se očkovat je mezi 50 a 60 procenty, ukazují průzkumy

K dosažení kolektivní imunity je podle odborníků hranice proočkovanosti populace potřeba na zhruba 75 procentech. Průzkumy veřejného mínění ale ukazují, že ochota Němců podstoupit vakcinaci není příliš vysoká.

Ještě na jaře průzkum univerzity v Erfurtu udával, že o očkování projevilo zájem 79 procent respondentů. Přes léto podpora klesala a na podzim už dosahovala jen okolo 56 procent. Mezi hlavní důvody pro své váhání lidé nejčastěji uváděli pochybnosti o bezpečnosti vakcinační látky a záměr zjistit si o preparátu více.

Podle nedávného průzkumu zdravotní pojišťovny Barmer, kterého se zúčastnilo 2000 lidí, očkování plánovalo 53 respondentů starších 16 let. Své děti by pak nechalo očkovat jen 42 procent dotazovaných. Zcela proti očkování bylo 13 procent dotazovaných a dalších devět procent uvedlo, že se očkovat spíše nenechá. K očkování se spíše přiklánělo 15 procent a dalších deset procent odpovědět nedokázalo.

Největším motivem zájemců o očkování byla v průzkumu pojišťovny Barmer snaha se co nejvíce chránit před nákazou, takto se vyslovilo 69 procent respondentů. Na 62 procent zmínilo také záměr chránit své okolí a 32 procent uvádělo, že od očkování si slibují konec karanténních omezení, které považují za příliš zatěžující.

Důvod k odmítnutí vakcíny byla v průzkumu Barmeru v 68 procentech obava o bezpečnost látky a v 60 procentech strach z vedlejších účinků.

Z aktuálního průzkumu agenty Ipsos vyplývá, že v Německu se ihned chce nechat očkovat 23 procent dotazovaných. Pokud by byla lhůta delší, bylo by pro očkování více lidí. Do tří měsíců by s očkováním souhlasilo 47 respondentů a do jednoho roku 66 procent dotazovaných. Důvody pro odmítání vakcinace byly opět strach z bezpečnosti látky a z vedlejších účinků. Asi 15 procent uvádělo, že v účinnost očkování nevěří a každý desátý také udával, že očkování odmítá z principu.

Albrecht Broemme, který je hlavním plánovačem očkovacích center v Berlíně, na počátku prosince v rozhovoru se zahraničními korespondenty řekl, že ochota se očkovat je větší na východě Německa než na západě. "Je to pozůstatek z doby Německé demokratické republiky, která měla povinnou vakcinaci," řekl s tím, že západní Německo naopak postupovalo v této oblasti uvolněněji.

Německá vláda opakovaně slibuje, že proti koronaviru nebude očkování povinné. To tvrdí i kancléřka Angela Merkelová. Média ale poukazují na to, že vakcinaci si mohou vynutit soukromé společnosti či okolnosti, kdy by vakcína znamenala úlevu v hygienických opatřeních nebo výhody při cestování. Příkladem je postoj australské letecké společnosti Qantas, která očkování proti koronaviru SARS-CoV-2 vnímá jako nezbytnost pro cestování. Šéf aerolinek v listopadu řekl, že Qantas chtějí v budoucnu od pasažérů mezinárodních letů toto očkování vyžadovat.