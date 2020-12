Očkování v EU začne od 27. prosince, oznámila Ursula von der Leyenová

Podle dnešního vyjádření českého ministra zdravotnictví Jana Blatného by se první dodávky vakcíny do ČR mohly dostat kolem 28. prosince.

"Tohle je chvíle pro Evropu. Očkování napříč EU začne 27., 28. a 29. prosince," uvedla dnes na twitteru šéfka unijní exekutivy. EK v rámci společných nákupů vakcín zajistí pro unijní země nejméně 200 milionů dávek vakcíny od americké a německé společnosti, které by již v pondělí mohly dostat podmínečnou licenci pro evropský trh. Rozhodnutí EMA musí následně potvrdit komise, von der Leyenová však počítá s tím, že to bude otázka nejvýše několika dní.

It's Europe's moment.



On 27, 28 and 29 December vaccination will start across the EU.



We protect our citizens together. We are #StrongerTogether #EUvaccinationdays