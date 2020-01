Na "oslavu brexitu" na Parliament Square svolává lidi spolek Leave Means Leave (Odchod znamená odchod), přičemž slibuje tisíce už potvrzených účastníků.

🗓 31 January



🌃 Parliament Square, London



⏰ 9.30pm



👥 Attendance is FREE



🇬🇧 Grab your Union Flag and come celebrate Brexit



Let us know you’re coming

👉 https://t.co/Rfvx0T31YK #BrexitCelebration pic.twitter.com/A0jtqPdyjZ