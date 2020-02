Odpůrci kancléřky se radovali předčasně? Merkelová nepadne, soudí politolog

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německá kancléřka Angela Merkelová zůstane v úřadu až do roku 2021, a to navzdory krizi, v níž se nachází její Křesťanskodemokratická unie (CDU), je přesvědčen německý politolog Thorsten Faas. Kdo stane v čele CDU, která je dlouhodobě nejsilnější německou stranou, je podle něj po ohlášeném odchodu předsedkyně Annegret Krampové-Karrenbauerové zatím zcela otevřené. Stejně jako to, zda se strana někdy vrátí ke své dřívější síle.