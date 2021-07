Odpůrci očkování chtějí vtrhnout do sídla slovenského parlamentu, policie použila slzný plyn

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Slovenská policie dnes použila slzný plyn poté, co se demonstranti z řad odpůrců očkování proti covidu-19 pokusili vtrhnout do sídla parlamentu. Během potyček byla jedna policistka zraněna, uvedl list Sme na svém webu. Poslanci dnes mají na mimořádné schůzi schvalovat novelu zákona, podle které by se při přijímání opatření proti pandemii covidu-19 mělo přihlížet k digitálnímu certifikátu o očkování. Podle webu televize Joj jde o klíčový zákon o výhodách pro očkované.