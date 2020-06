Odškodné za vadné implantáty náleží jen ženám ve Francii, rozhodl soud EU

Rozhodl o tom dnes Soudní dvůr Evropské unie, podle něhož je rozhodující, že se smlouva mezi výrobcem a pojišťovnou, kterou žalovala o náhradu škody pacientka v Německu, vztahuje pouze na Francii. Podle soudu nelze argumentovat tím, že by pojišťovna diskriminovala ženy na základě jejich státní příslušnosti.

Skandál kolem silikonových výplní PIP vypukl v roce 2010. Po celém světě si je do těla nechalo vpravit asi 400.000 žen. V Česku jich bylo zhruba 2000.

Na unijní soud se s žádostí o vyjádření obrátila německá justice, která rozhoduje o žalobě podané pacientkou, jež si nechala implantáty vpravit do těla v roce 2006 v Německu. Žena se domáhá odškodného od francouzské pojišťovny Allianz IARD, jejímž klientem firma PIP byla. Německé soudy řeší především otázku, zda odmítnutí odškodnit ženu z Německa není porušením unijních smluv, které zakazují diskriminaci na základě státní příslušnosti.

#ECJ: The general prohibition of #discrimination based on nationality cannot be the basis for challenging a clause contained in an #insurance contract that places a territorial limit on civil liability insurance coverage #breastimplants pic.twitter.com/hIwsFDD2bB