Odvrácená strana řeckého vítězství nad koronavirem. Analytik promluvil

Covid mizí, otázky vyvstávají

Řecká vláda rychle zavedla tvrdou karanténu, a tím zachránila životy, míní analytik. Dodává, že země má něco přes 3 tisíce případů nákazy a 183 obětí, přičemž po třech měsících relativní izolace otevřela své hranice turistům.

"Je zde ale i odvrácená strana tohoto zdánlivě úspěšného příběhu," pokračuje Fotiadis. Poukazuje, že je stále více jasnější, že Mitsotakisova vláda využívá krizi jako záminku k rychlému zadávání silně nejasných a pochybných veřejných zakázek a série odhalení poškodila její pověst.

Spolu s tím, jak se řecká ekonomika pohybuje na hraně, přístup současné vlády k veřejným financím sotva vzbudí u Řeků optimismus ohledně hospodářského zotavení, uvádí analytik. Konstatuje, že příval přímých dotací a přenášení řízení podpůrných finančních opatření na soukromé společnosti vyvolává otázku, co vláda zamýšlí.

Mitsotakis v dubnu zakročil a zrušil finanční balíček v hodnotě 190 milionů eur (přes 5 miliard korun, pozn. redaktora) určený pro firmy pověřené řízením e-learningového programu pro živnostníky, nastiňuje Fotiadis. Vysvětluje, že premiér takto reagoval na vyšetřování, které odhalilo, že mnoho z firem schválených ministerstvem práce bylo přímo napojeno na vládnoucí stranu.

Sedm takových společností si mělo přijít na 36 milionů eur, ale po zrušení programu bude o penězích rozhodovat samotné ministerstvo práce a vyplácet je přímo, uvádí analytik. Dodává, že jen o pár týdnů dříve byla jiná soukromá společnost bez výběrového řízení pověřena vedením veřejné osvětové kampaně o nemoci covid-19, za což měla obdržet 20 milionů eur, ale kritéria pro výběr médií a ceny za tyto služby nebyly nikdy zveřejněny.

"Realizace programu soukromou společností znamená, že vláda nemá žádnou povinnost zveřejňovat informace o přidělování financí ve veřejném transparentním registru," pokračuje Fotiadis. Připomíná, že navzdory žádosti parlamentu vláda odmítla zveřejnit finanční detaily programu.

Větší hrozba než pandemie

Sílící kritika se valí především na ministerstvo pro migraci a azyl, které je v posledních týdnech tepáno opozicí a médii za ignorování pravidel o veřejných zakázkách, upozorňuje analytik. Doplňuje, že s odkazem na koronavirovou krizi a bezpečnost země ministerstvo začalo ve velkém přidělovat přímo zakázky v hodnotě milionů eur, přičemž tvrdí, že informace o nich jsou "důvěrné".

Řecká vláda minulý měsíc schválila zákon, který ji z důvodu bezpečnosti země umožňuje zřídit to, co europoslanci označují za "tajné fondy" ministerstva pro migraci, poukazuje Fotiadis. Podotýká, že již teď přicházejí zprávy o tom, že na ministerstvu jsou každých šest měsíců skartovány příslušné dokumenty.

Komentář v originálním znění si můžete přečíst zde.

Nedostatečná transparentnost veřejných financí zatím uniká pozornosti zahraničí, ale spolu s návrhem balíku pro koronavirové zotavení z díla Evropské komise, který má do země poslat téměř 32 miliard eur (přes 850 miliard korun), tomu tak dlouho nebude, očekává analytik. Připomíná, že v den, kdy byl uvedený balík oznámen a řecká vláda začala oslavovat, došlo ke zveřejnění důvěrného dokumentu o nakládání s veřejnými financemi ministerstvem pro migraci, který obsahuje závažná obvinění z nehospodárného jednání, nadhodnocování zakázek a chabého plánování.

"Karanténa stála ohromnou cenu, především turismus a leteckou dopravu," pokračuje Fotiadis. Vyzdvihuje, že turismus tvoří čtvrtinu řeckého HDP a Evropská komise minulý měsíc odhadla, že koronavirová krize bude jen letos stát Řecko propad ekonomiky o 9,7 %, což je nejvíce v celé EU, přičemž nezaměstnanost se má vyšplhat až na 20 %, a to jen pár let po krizi eurozóny, kdy se pohybovala okolo 30 %.

Pocit, že řecká vláda nezachází dobře s veřejnými financemi, zatímco žádá podnikatele i zaměstnance, aby doslova krváceli pro dobro všech, není udržitelný, deklaruje analytik. Soudí, že kabinet potřebuje morální autoritu, aby přijímal nákladná opatření, a přestože skandály zatím v řecké společnosti příliš nerezonují, spolu s nástupem recese se jim dostane jiné pozornosti.

Řecko čeká mnoho výzev, ať těch spojených s koronavirem, či ekonomikou a geopolitikou, očekává Fotiadis. Odkazuje na slova bývalého německého vicekancléře Sigmara Gabriela z roku 2015, že řecká kleptokracie "plundrovala zemi dlouhé roky", zatímco EU "stála a přihlížela".

Za pět let se podle analytika příliš nezměnilo a Mitsotakis ostatně oznámil, že evropský záchranný balík bude rozdělován pod jeho osobním dohledem. "Měl by začít tím, že postaví svou vládu do latě při řízení veřejných financí, než se krize důvěry stane větší hrozbou než samotná pandemie," uzavírá Fotiadis.