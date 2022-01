OECD vybídla Slovensko k vyšší naočkovanosti a k přípravě na stárnutí populace

"Více lidí se musí rozhodnout pro vakcinaci. Pokud ještě nejste očkovaný, udělejte to pro sebe, pro svou rodinu, pro svou zemi. Očkování zachraňuje životy, snižuje zatížení zdravotnického systému a snižuje potřebu dalších lockdownů," řekl Cormann.

Na Slovensku je plně naočkována proti covidu-19 necelá polovina obyvatel, průměr v EU podle portálu ourworldindata.org činí 70 procent.

"Očkování je cesta k tomu, abychom opatření mohli mít mnohem jemnější a abychom se z pandemie dostali dříve," řekl Heger.

Nynější slovenská vláda už dříve prosadila například loterii o finanční ceny pro očkované či příspěvky pro seniory za očkování, země se ale v EU nadále řadí ke státům s nejnižším podílem naočkovaného obyvatelstva. Ke kampani na podporu vakcinace na Slovensku se nepřidaly místní opoziční strany.

OECD rovněž upozornila na to, že Bratislava se musí připravit na očekávané výrazné stárnutí populace, což poznamená ekonomický růst či příjmy státu. "Slovenské obyvatelstvo poměrně rychle stárne. Předpokládá se, že za 30 let dojde ke snížení počtu obyvatel v produktivním věku o přibližně 20 procent. Počet lidí starších 65 let se zdvojnásobí," řekl Cormann.

Podle Hegera reformy jsou důležité v zájmu toho, aby země dostihla vyspělé státy. Vládní koalice dříve prosadila, že horní hranice věku odchodu do důchodu už nebude zakotvena v ústavě. Vládní strany se ale nedohodly na návrhu ministra sociálních věcí, aby lidé mohli rozhodnout, že část povinných odvodů například ze mzdy bude použita na zvýšení penze jejich rodičů.

OECD pro letošek předpovídá Slovensku zrychlení ekonomického růstu na pět procent, inflace v zemi podle odhadu organizace vystoupí na 5,5 procenta.