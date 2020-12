ONLINE: Nová mutace koronaviru znepokojuje Evropu

8:35 - V Česku v neděli přibylo 3364 potvrzených případů nemoci covid-19, což je nejvyšší nedělní hodnota za posledních šest víkendů. O týden dříve bylo nově odhaleno necelých 2000 případů. Rizikové skóre PES zůstává čtvrtým dnem v řadě na 76 bodech, tedy na spodní hranici nejvyššího stupně epidemické pohotovosti. Mírnějšímu čtvrtému stupni odpovídá situace pouze v Praze, Jihočeském a Jihomoravském kraji. Nejhorší situace, měřeno indexem PES, je v Moravskoslezském kraji, který má 90 bodů ze 100.

8:15 - Ve Zlínském kraji přibylo v neděli 302 potvrzených případů nákazy koronavirem. Nadále v mezitýdenním srovnání rostou denní přírůstky, minulou neděli bylo nově nakažených o 78 méně. V sobotu přibylo 379 případů. Vyplývá to z informací ministerstva zdravotnictví, které údaje zpětně upravuje. Rizikové skóre v protiepidemickém systému PES kleslo v kraji na hodnotu 80, od 13. do 20. prosince bylo 81. Odpovídá to pátému, nejvyššímu stupni rizika.

8:10 - Česká republika zastaví lety z Velké Británie od dnešních 12:00, oznámilo ráno ministerstvo zdravotnictví na twitteru. Lety ruší i další evropské státy kvůli nové mutaci koronaviru, která byla zjištěna na jihu Anglie a podle expertů se může šířit rychleji než ostatní kmeny. Už od neděle musí lidé přijíždějící ze Spojeného království do Česka nastoupit do povinné domácí karantény.

⚠️ Upozorňujeme na nové opatření pro cestující z Velké Británie ‼️ https://t.co/bbQAQ0HANN — MZV ČR (@mzvcr) December 20, 2020

7:50 - Indie za uplynulý den zaznamenala 24.337 nových případů nákazy koronavirem. S nemocí covid-19 mezitím v zemi zemřelo dalších 333 lidí. S odvoláním na indické ministerstvo zdravotnictví o tom informovala agentura Reuters. O den dříve země hlásila více než 25.000 nově nakažených a 347 úmrtí.

7:15 - Nákaza koronavirem SARS-CoV-2 se v Německu za uplynulých 24 hodin potvrdila u 16.643 lidí, což je asi o tři sta více, než bylo oznámeno minulé pondělí. Úmrtí s covidem-19 za poslední den v Německu přibylo 226, což je rovněž víc než před týdnem, kdy to bylo 188 úmrtí. Informovala o tom dnes agentura DPA s odvoláním na nejnovější údaje zveřejněné Institutem Roberta Kocha (RKI).

7:13 - Kvůli nové mutaci koronaviru uzavřela od dnešní půlnoci zatím na 48 hodin Francie své hranice pro osobní i nákladní dopravu z Británie. V reakci na zákaz francouzské vlády se od půlnoci uzavřel i britský přístav Dover pro cesty z Británie. Před půlnocí se zavřel na britské straně i terminál Eurotunelu ve Folkstone pro osobní a nákladní dopravu do Calais. Železniční společnost Eurostar oznámila, že dnes a v úterý nepojedou její vlaky z Londýna do Paříže, Bruselu, Lille a Amsterodamu, ale ani vlaky opačným směrem s výjimkou spojů z Paříže.

7:12 - Američtí zákonodárci se po týdnech sporů dohodli na balíku opatření v hodnotě asi 900 miliard dolarů (zhruba 19,3 bilionu Kč), která mají oživit ekonomiku postiženou pandemií covidu-19. Informovala o tom v noci na dnešek americká média s odvoláním na vedení obou komor parlamentu. Hlasování se očekává dnes.

7:10 - Experti včetně těch ze Světové zdravotnické organizace (WHO) zatím nemají důkazy, že by zmutovaný virus vyvolával těžší případy nemoci covid-19 nebo že by u něj neúčinkovaly vyvinuté vakcíny.