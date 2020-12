ONLINE: Pandemie koronaviru neustupuje, Izrael zavede třetí lockdown

8:15 - Na Ukrajině se už potvrdilo více než milion nákaz koronavirem. Oznámil to dnes tamní ministr zdravotnictví Maksym Stepanov. Do dnešního dne epidemii podlehlo 17.395 lidí.

8:05 - Epidemický index PES zůstal k dnešku na hodnotě 81 bodů. Sedmý den se tak skóre, podle kterého se v Česku řídí opatření proti šíření nemoci covid-19, drží v pátém, nejvyšším stupni pohotovosti. Dál roste reprodukční číslo udávající průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, které je nyní 1,34.

8:00 - Facebook odstranil profil vlivného australského kuchaře Peta Evanse poté, co celebrita opakovaně zveřejňovala dezinformační příspěvky o koronaviru.

7:35 - Ministerstvo dopravy v rámci svých možností pomůže českým řidičům kamionů, kteří uvízli na britsko-francouzských hranicích. ČTK to dnes večer řekl mluvčí úřadu František Jemelka. Ministerstvo podle něj udělí výjimky na velké týdenní přestávky, které by mohly bránit dojezdu domů, když už jsou řidiči nedaleko.

There have been arrests as lorry drivers stranded in Dover clashed with police. The drivers have been protesting about what they say is a lack of facilities - such as toilets or food.#COVID19 testing has begun at the Kent port - more here: https://t.co/NOqYBdGNTG pic.twitter.com/8ufmcVHcoF