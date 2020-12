ONLINE: Počet obětí koronaviru stále narůstá, Biden a Pence se nechají veřejně očkovat

8:00 - Ztráty Českých drah z letošních tržeb mohou dosáhnout až pěti miliard korun. Hlavní část škod tvoří výpadky příjmů z jízdného. ČTK to řekl mluvčí společnosti Radek Joklík. Odhad ztrát prohloubila podzimní vlna pandemie. Dráhy během ní, stejně jako ostatní dopravci, zrušily desítky spojů, obsazenost fungujících vlaků je navíc nízká. Stamilionové až miliardové škody mají i ostatní dopravci.

7:45 - Vláda bude ve Sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. Trval by tak do 22. ledna. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) ČTK sdělil, že žádost určenou poslancům dnes schválil kabinet. Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 23. prosince. O návrhu menšinové vlády ANO a ČSSD bude Sněmovna jednat zřejmě v úterý 22. prosince.

7:12 - V Německu ve středu zaregistrovali 26.923 případů nákazy koronavirem a 698 úmrtí spojených s nemocí covid-19. Dnešní čísla Institutu Roberta Kocha (RKI) znamenají pokračování nepříznivého trendu z posledních týdnů, neboť oba denní součty jsou opět vyšší než před týdnem. Přírůstek bilance obětí je druhý nejvyšší od začátku pandemie. Kvůli nepříznivému vývoji budou muset být v Německu nejméně do 10. ledna zavřené všechny obchody, které neprodávají zboží každodenní potřeby. Neotevřou se ani školy a na veřejných místech je zakázán prodej alkoholu.

7:11 - Americký viceprezident Mike Pence se společně se svojí manželkou Karen nechá v pátek před zraky veřejnosti naočkovat vakcínou proti covidu-19. Jeho kancelář to ve středu oznámila s tím, že cílem je posílit důvěru ve vakcíny. Něco podobného plánuje i nastupující šéf Bílého domu Joe Biden. Podle informací agentury AP by mohl veřejné očkování absolvovat už příští týden.

7:10 - Brazilská oficiální bilance nákaz koronavirem ve středu překročila sedm milionů poté, co ministerstvo zdravotnictví poprvé od vypuknutí pandemie ohlásilo více než 70.000 nových případů. Za den také v zemi s 210 miliony obyvatel přibylo 936 úmrtí, informuje agentura Reuters. Celkem už brazilské úřady evidují více než 180.000 úmrtí spojených s koronavirem.