Opatření k pandemii jsou hlavolamem pro belgické enklávy, hranice prochází i skrz obchody

Obě části města Baarle jsou obrovským hlavolamem: Baarle-Hertog tvoří na nizozemském území 22 enkláv, zatímco Baarle-Nassau jich má sedm, rovněž vklíněných do belgických enkláv. Osmá enkláva je situována nad hlavní hranicí mezi oběma zeměmi.

Tam, kde vstupní dveře domu určují zemi, do které patří, se belgičtí a nizozemští obyvatelé o hranici příliš nestarali. Covid-19 však situaci změnil.

V Baarle-Hertog, která je částí belgické provincie Antverpy, se roušky musí nosit všude ve veřejném prostoru. Nic takového ovšem neplatí v Baarle-Nassau, kde je jako všude v Nizozemsku povinné nosit roušky jen ve veřejné dopravě.

Put one wrong foot in this town and you will end up leaving the country. #Baarle, divides Belgium and Netherlands by the world's craziest stretch of international borders! Quite interesting to see how the borders change into mere lines on the streets & not barbed wire fences. :) pic.twitter.com/Qi4fjhthlr