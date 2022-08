OPEC+ v září zvýší cílovou úroveň těžby jen o 100.000 barelů denně

Dnešní rozhodnutí znamená výrazné zpomalení při zvyšování cílové úrovně těžby OPEC+ oproti červenci a srpnu. Pro tyto měsíce se skupina už dříve dohodla na zvýšení o 648.000 barelů denně. OPEC+ tak do září zcela odbourá rekordní omezení těžby, ke kterému přikročil v roce 2020 po propadu poptávky zapříčiněném pandemií covidu-19.

Ceny ropy na dnešní rozhodnutí zareagovaly růstem. Severomořský Brent si v jednu chvíli připisoval téměř dvě procenta a překročil 102 dolarů za barel. Později se však cena vrátila pod 101 USD. K růstu cen ropy, plynu i dalších komodit letos přispívá hlavně válka na Ukrajině. Dražší energie jsou i hlavní příčinou výrazného růstu inflace po celém světě.

Podle analytiků je rozhodnutí OPEC+ ranou pro naděje Spojených států na výraznější zvýšení produkce ropy. "Je to tak malé, že to nemá žádný význam. Z fyzického hlediska je to marginální pohyb. Jako politické gesto je to téměř urážlivé," řekl k dohodnutému rozsahu zvýšení těžby analytik Raad Alkadiri ze společnosti Eurasia Group.

Těžba skupiny OPEC+ navíc už delší dobu za dohodnutými úrovněmi výrazně zaostává. V červnu byla produkce téměř o tři miliony barelů denně nižší, než předpokládaly stanovené kvóty.

Americký prezident Joe Biden minulý měsíc absolvoval čtyřdenní cestu na Blízký východ, k jejímž cílům patřilo mimo jiné přimět těžařské země ke zvýšení produkce ropy. Prostor skupiny OPEC+ pro výraznější zvyšování těžby je však omezený, protože některé členské země čelí sankcím a další se potýkají s nedostatečnými investicemi do těžby.