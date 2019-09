Operace "Strnad". Nejčernější brexitový scénář vyvolal paniku

Do data odchodu Británie z EU zbývá 49 dní. Johnsonův kabinet v posledních šesti týdnech učinil "významné kroky" k tomu, aby zabránil případným problémům, o kterých ve středu publikovaný dokument hovoří, uvedl Michael Gove. Právě on má ve vládě na starosti přípravy a plány na brexit bez dohody.

Stejně jako premiér Johnson dnes Gove znovu zdůraznil, že zveřejněný text je "nejpesimističtější" scénář. Zároveň uvedl, že vláda "tvrdě bojuje" za dohodu s Evropskou unií.

Podobně jako Gove se vyjádřil také ministr obrany Ben Wallace. V analýze jsou podle něj jen "domněnky", jejichž cílem je identifikovat možné problémy, aby jim mohla vláda předejít. "Proto utrácíme peníze, abychom udělali spoustu věcí, které tyto domněnky zmírní," uvedl.

Analýzu k operaci Yellowhammer (strnad), což je označení pro přípravy na variantu odchodu z EU bez "rozvodové" dohody, zveřejnila vláda na základě pondělního hlasování v parlamentu, které ji k tomu zavázalo. Píše se v ní o výrazném zdražení elektřiny, problémech s dodávkami léků a některých čerstvých potravin, značných komplikacích v dopravě přes Lamanšský průliv či nepokojích v Severním Irsku. V dokumentu stojí i to, že následky brexitu bez dohody by "nepoměrně více" zasáhly nízkopříjmové skupiny obyvatel.

Pětistránkový dokument s datem 2. srpna 2019 údajně popisuje nejpesimističtější "opodstatněné" předpoklady úřadů. V zásadě se shoduje s s materiálem, o kterém už v srpnu informoval list The Sunday Times. Podle novinářky, která zprávu tehdy přinesla, se ale změnil nadpis: Zatímco nyní je analýza označená jako nejčernější scénář, tehdy byla nadepsaná jako popis "základní" varianty.

Podle mluvčího opozičních labouristů pro otázky brexitu Keira Starmera potvrdila analýza "vážné hrozby", jaké by brexit bez dohody představoval. Snahu vlády udržet materiál v tajnosti označil za "naprosto nezodpovědnou".

