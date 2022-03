Opoziční CDU/CSU vyzvala k ukončení odběru ruského plynu Nord Streamem 1

Merz uvedl, že opatření je nezbytné vzhledem k "masivním válečným zločinům", kterých se Rusko na Ukrajině dopouští. "Jedná se o omezení dodávek plynu Spolkové republice Německo," řekl Merz s tím, že s ohledem na nastalou situaci to však Německo musí akceptovat.

Kancléř Olaf Scholz dnes uvedl, že nevidí možnost okamžitého bojkotu ruské ropy a plynu, jako to v úterý učinily Spojené státy. K tomuto kroku ho v otevřeném dopise vyzývá řada expertů, aktivistů a dalších osobností veřejného života. "Všichni financujeme tuto válku," uvádí se v dopise.

Rusko v pondělí poprvé od napadení Ukrajiny otevřeně pohrozilo přerušením dodávek plynu, který do Německa proudí plynovodem Nord Stream 1, pokud Západ zakáže dovoz ruské ropy. Zákaz dovozu ruské ropy do Německa následující den odmítla ministryně zahraničí Annalena Baerbocková. Podle ní by to mělo za následek chaos, který by pro Kreml znamenal výhru.

"Nechceme čekat, až návrh (na uzavření plynovodu) podají ostatní, a pak bude Německo opět pozadu. Nebo čekat, až možná sám (ruský prezident Vladimir) Putin otočí plynovodním kohoutkem," řekl Merz. Scholzovu vládu proto vyzval, aby konala. Nárůst cen energií by CDU/CSU řešila dočasným snížením spotřební daně na benzín z 19 na sedm procent.

Nord Stream 1 vede z Ruska přes Baltské moře na sever Německa a je už více než deset let důležitým zdrojem plynu pro Německo. Postaven byl v době vlády křesťanskodemokratické kancléřky Angely Merkelové. Projekt paralelního a nedávno dokončeného plynovodu Nord Stream 2 německá vláda zastavila v reakci na ruské uznání nezávislosti dvou separatistických republik na východě Ukrajiny.

Merz spolu s šéfem poslanců bavorské Křesťanskosociální unie (CSU) Alexanderem Dobrindtem také vyjádřil politování nad tím, že Scholzova vláda odmítá prodloužit životnost posledních jaderných elektráren, které jsou v Německu ještě v provozu. Vzdávat se tohoto zdroje energie v dnešní době nedává smysl, uvedli.