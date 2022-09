Orbán chce, aby Evropská unie nejpozději do konce roku zrušila sankce proti Rusku

Pravdivost tohoto výroku dnes agentuře Reuters potvrdil mluvčí Fideszu Zoltán Kovács. Podle Magyar Nemzet Orbán svým spolustraníkům řekl, že unijní protiruské sankce vyhnaly vzhůru ceny plynu i inflaci a že pokud by byly zrušeny, cena plynu by okamžitě klesla o polovinu a stejně tak by to bylo s inflací. Bez sankcí by Evropa mohla znovu nabýt sílu a vyhnout se hrozící recesi, řekl Orbán a zopakoval, že unijní opatření proti Moskvě více dopadají na sedmadvacítku než na Rusko. Na svém profilu na facebooku napsal, že "sankce uvalené Bruselem přivedly Evropu do energetické krize".

Šéf parlamentního klubu Fideszu Máté Kocsis dnes podle agentury AP řekl, že strana chce mezi obyvateli Maďarska provést "národní konzultaci" ohledně sankcí. Půjde o neformální průzkum, během kterého každý dospělý bude moci odpovědět na otázky ve formuláři na internetu nebo ho v tištěné podobě poslat poštou. AP píše, že vláda Fideszu podobnou "národní konzultaci" v minulosti uspořádala už několikrát. Tyto průzkumy kritizují profesionální agentury pro výzkum veřejného mínění i opozice, protože otázky jsou podle nich neobjektivní a zavádějící a nejsou nijak právně relevantní. Kocsis připustil, že chystaný průzkum je "politickým nástrojem", který vláda může použít při vyjednávání s EU o dalším osudu protiruských sankcí.

Zatímco šéf maďarské vlády požaduje zrušení protiruských sankcí, EU uvažuje o jejich zpřísnění. Děje se to v situaci, kdy se na Ruskem ovládaných a okupovaných územích na východní Ukrajině budou konat pseudoreferenda o jejich připojení k Ruské federaci. Evropská unie dala jasně najevo, že jejich výsledky neuzná. Ruský prezident Vladimir Putin také ve středu vyhlásil částečnou mobilizaci a podpořil plán připojit části Ukrajiny k Rusku.

Přijetí nových sankcí musí schválit všechny členské země sedmadvacítky.