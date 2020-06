Orbán dupe po neziskovkách. Nadále budou muset zveřejňovat dárce z ciziny

Orbán dnes řekl, že bude respektovat rozhodnutí soudu ohledně financování organizací, ale že nadále zůstanou v platnosti pravidla transparentnosti. "Všichni Maďaři budou vědět o každém jednom forintu, který je sem ze zahraničí posílán za politickými účely," prohlásil Orbán ve veřejnoprávním rozhlasu. Agentura Reuters napsala, že šlo o jeho první veřejnou reakci na verdikt unijního soudu. "Nebude těžké rozsudek dodržet," dodal bez podrobností.

#ECJ: The restrictions imposed by #Hungary on the financing of civil organisations by persons established outside that Member State do not comply with #EUlawhttps://t.co/ATb3CgbPxg