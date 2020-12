Orbán má smůlu. Žaloba proti Evropskému parlamentu je neopodstatněná, tvrdí advokát

Europoslanci vyzvali v září 2018 země EU, aby prozkoumaly možné porušování demokratických principů vládou Viktora Orbána. Pro schválení bezprecedentní výzvy byla potřeba dvoutřetinová většina hlasů. Maďarsku se však nelíbilo, že parlament při jejím výpočtu nekalkuloval s poslanci, kteří se zdrželi hlasování. Proto se Budapešť v říjnu téhož roku obrátila na soud.

Advokát soudu Miroslav Bobek dnes dospěl k závěru, že žaloba byla neopodstatněná, neboť hlasování neporušilo jednací řád parlamentu. Ten podle něj stanovuje, že pro výsledek hlasování "se berou v úvahu pouze hlasy pro a proti".

