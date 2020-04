Orbán vládne pomocí dekretů. Evropská komise je znepokojena, říká Jourová

Komise monitoruje mimořádná opatření, které v rámci boji proti šíření nemoci COVID-19 zavádějí členské státy. Celkem 14 zemí podle EK spustilo kvůli pandemii nouzový stav a dalších pět jiné mimořádné režimy, pouze Maďarsko však nouzový stav nedoprovodilo jasným časovým ohraničením. V pondělí maďarský parlament schválil zákon výrazně posilující pravomoci vlády a umožňující poslat do vězení novináře.

This is why we will analyse the new Hungarian law as well as other Member States emergency laws and closely monitor its application.



Cooperation, solidarity, civil responsibility and respect for fundamental rights – this is our common map to guide us through #coronavirus.