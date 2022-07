Orbán volá po nové strategii Západu na podporu Ukrajiny, nynější prý nefunguje

— Autor: ČTK

Strategie Západu na podporu Ukrajiny napadené Ruskem nefunguje, nový přístup by se měl soustředit na vyjednávání o míru, nikoli na vítězství ve válce. V projevu před maďarskou menšinou v Rumunsku to dnes řekl maďarský premiér Viktor Orbán. Zopakoval také, že Budapešť nepodpoří evropské sankce, které by se týkaly dovozu ruského plynu, protože nechce poškodit ekonomiku země.