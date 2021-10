Orbánova návštěva uškodila české demokracii, píše maďarský tisk

"Co se týče demokracie, nemůže být Česká republika s Maďarskem srovnávána. Demokratické instituce tam fungují a je obtížné si představit například to, že bychom vyšetřovali premiéra za zneužití peněz Evropské unie," píše komentátor v levicovém maďarském deníku. Futuristická je také podle něj představa, že by zpravodajství veřejnoprávních médií v Maďarsku bylo nezávislé a důvěryhodnější než zpravodajství soukromých televizí.

"Přesto se pokouší český premiér Andrej Babiš od svého maďarského přítele něco naučit. Ano, jsou přátelé, jak se při návštěvě Viktora Orbána v Česku ukázalo," pokračuje komentář nazvaný Přátelé. "Babiš pozval maďarského premiéra právě před parlamentními volbami, jež se konají koncem příštího týdne, aby dodal své volební kampani švih...Jestli Orbán Babišově kampani pomohl, se ukáže příští týden. Ale že neudělal dobře české demokracii, je zřejmé už teď," dodal komentátor.

Maďarský premiér navštívil tento týden Prahu, posléze se šéfem hnutí ANO Babišem odjel do Ústí nad Labem, kde český premiér vede kandidátku ANO. Orbán zdůraznil, že nechce zasahovat do českých voleb. Do ČR podle svých slov přijel, aby potvrdil význam česko-maďarského křídla ve visegrádské čtyřce, kam kromě ČR a Maďarska patří ještě Polsko a Slovensko.