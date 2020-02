Orbánův Fidész má nadále pozastavené členství ve frakci v europarlamentu

Rozhodnutí strany na twitteru oznámil rumunský europoslanec a místopředseda EPP Siegfried Murešan. "Budoucí vztah záleží jen na vývoji v Maďarsku. Ve věci evropských hodnot a hodnot EPP nelze dělat kompromisy," uvedl Murešan.

Pozastavení členství zahrnuje neúčast na schůzích strany, odebrání hlasovacího práva a také práva navrhovat kandidáty do funkcí. Původně se hovořilo o tom, že by mohla EPP Orbánovo uskupení přímo vyloučit, o což usilovali někteří konzervativnější členové. Umírněnější politici však podporovali prodloužení současného stavu, neboť se obávali, že v případě vyloučení by Orbán mohl zamířit k některému jinému evropskému uskupení a strana by mohla přijít o jeho 13 hlasů v Evropském parlamentu, díky nimž patří k nejsilnějším segmentům lidovecké frakce.

Orbán dnešní vývoj zatím nekomentoval, v březnu však pozastavení členství označil za dobrý kompromis. Před dvěma týdny přitom prohlásil, že Fidesz téměř sám EPP opustil kvůli usnesení odsuzující porušování evropských hodnot v Polsku a Maďarsku, pro něž hlasovali i lidovci.

EU s Maďarskem už řadu měsíců vede na návrh Evropského parlamentu řízení kvůli nerespektování společných hodnot podle sedmého článku unijní smlouvy. Orbánova vláda odmítá, že by nějak pochybila, a její zástupci to svým kolegům z dalších unijních zemí opakují při každém slyšení, které postup podle článku sedm předpokládá.