Ostře sledované volby. Uspěje kandidát na post německého kancléře? Rozhodne se v neděli

Média i analytici bedlivě sledují, jak dopadne Křesťanskodemokratická unie (CDU) tamního zemského premiéra Armina Lascheta, který by rád po končící kancléřce Angele Merkelové převzal otěže německé vlády. Velké naděje do komunálních voleb vkládá sociální demokracie SPD, která sází na to, že v srpnu představila nynějšího vicekancléře a ministra financí Olafa Scholze jako svého kandidáta na kancléře.

CDU plánuje vybrat nové vedení strany v prosinci. A Laschet není jediný, kdo se do čela konzervativců chce postavit. Úspěch v komunálních volbách by mu ale mohl pomoci.

NRW hat 54 Landräte u Oberbürgermeister. 52 Männer, 2 Frauen. Die einzigen beiden Frauen LR Irrgang u OB @HenrietteReker wurden von der CDU nominiert. Wir brauchen mehr Frauen in Spitzenämtern. Deshalb wollen wir am Sonntag mit 4 Landrätinnen und 3 Oberbürgermeisterinnen gewinnen https://t.co/PQxIkExl0q — Armin Laschet (@ArminLaschet) September 10, 2020

Průzkum stanice WDR v 11 největších městech Severního Porýní-Vestfálska, které je s 18 miliony obyvatel nejlidnatější německou zemí, předpokládá ztráty pro SPD a částečně i pro CDU, naopak ekologicky zaměření Zelení mohou očekávat značné posílení komunálního vlivu. Do průzkumu byly zahrnuty Cáchy, Bielefeld, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Kolín nad Rýnem, Münster, Siegen a Wuppertal.

Pokud se slabý výsledek SPD potvrdí, bude to pro sociální demokraty velké zklamání. Očekávali totiž, že jmenování Scholze kandidátem na kancléře jim v Severním Porýní-Vestfálsku vžene vítr do plachet. Pro co nejrychlejší určení lídra pro parlamentní volby se hlasitě zasazoval Sebastian Hartmann, který SPD v Severním Porýní-Vestfálsku vede.

SPD nyní ale hrozí ztráty ve všech 11 vybraných městech a CDU v osmi. Za jasného favorita je CDU považována v Düsseldorfu, Essenu, Münsteru a Siegenu, v dalších třech městech je výsledek průzkumu velmi těsný, zatímco SPD jako favorit vstupuje do voleb v Dortmundu a Duisburgu. Zeleným zase sondáž slibuje výhru v Cáchách a Bonnu. V devíti městech by pak Zelení mohli získat přes 20 procent hlasů, v Cáchách dokonce 37 procent.

Tématem voleb se vedle místních témat, jakými jsou doprava či bytová situace, staly i celoněmecké otázky, především pak pandemie nemoci covid-19. Naprostá většina obyvatel zmíněných měst je se zvládáním koronavirové krize spokojená. I tak ale Laschet, který již v dubnu podporoval uvolňování restrikcí, na počátku léta čelil kritice. Důvodem bylo šíření nákazy na jatkách a s tím související místní karanténní uzávěry.

Analytici tehdy uváděli, že Laschetovi se kancléřské naděje vzdalují a že ze situace naopak těží bavorský premiér Markus Söder, který je šéfem Křesťanskosociální unie (CSU), což je bavorská sestra CDU. Söder tvrdí, že jeho místo je v Bavorsku, přesto ale podle médií a komentátorů o kancléřském úřadu vážně přemýšlí. Nyní je podle nich otázkou, zda zdůrazňováním svých úkolů v Bavorsku své šance Söder nepodkopává. Naopak Laschet se podle ZDF úspěšně vrací do hry o kancléře.

Stanice WDR vedle podrobné sondáže v porýnských a vestfálských městech zveřejnila i výsledek toho, jak si jednotlivé strany vedou nejen na komunální, ale také na zemské úrovni. Na prvním místě se umístila CDU se 34 procenty, Zelení skončili s 22 procenty druzí následovaní SPD s rozdílem jednoho procentní bodu. Liberální Svobodná demokratická strana (FDP) i protiimigrační Alternativa pro Německo (AfD) v sondáži získaly shodně po sedmi procentech a postkomunistické Levici připadla čtyři procenta.