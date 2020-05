Osud 57 migrantů nejistý, Malta je nechá na lodi kotvící mimo její vody

Nové skupině pomohla z člunu tento týden rybářská loď, pak byla skupina přeložena na člun, jaký používají turistické výletní lodě s tím, že tam zůstanou, dokud se v EU nedohodnou, kam budou tito uprchlíci převezeni, sdělil Abela.

"Není to problém Malty, i když děláme víc, než se od nás očekává. O toto břemeno se musejí dělit i ostatní členové EU. Nemohou jim čelit jenom Malta a Itálie. Uzavřeli jsme (kvůli koronaviru) své přístavy a letiště pasažérům výletních lodí a turistům a nemělo by smysl pouštět sem uprchlíky," sdělil premiér před novináři.

Připomenul, že v Libyi čekají "stovky tisíc" uprchlíků na příležitost dostat se do Itálie a na Maltu. "Ze svého rozhodnutí zavřít přístavy neustoupíme," dodal Abela.

Malta letos čelila nárůstu uprchlíků - do začátku března jich tam dorazilo 1500, přitom za celý loňský rok 3400. Vláda tvrdí, že přijímací střediska jsou plná. EU podle ní neplní své sliby týkající se migrantů.

Když se v březnu začal šířit koronavirus, využila Malta soukromé lodě s tím, že budou zastavovat na moři čluny s uprchlíky dříve, než se dostanou k ostrovu. Podle nevládní organizace Alarm Phone byl jeden takový člun ponechán na moři několik dní, než k němu dorazilo vládou najaté plavidlo.

Malta’s Prime Minister: “We are ready to do anything to save lives. We have nothing to be ashamed of.” May we remind him that 12 people drowned & starved to death as both Malta & EU authorities left them to die, FOR DAYS. There are no words to express the shame you should feel. https://t.co/xxyIJtBb4t