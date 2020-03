Osudná lavina na Dachsteinu: Skupina Čechů ji strhla sama, tvrdí záchranář

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Pětičlenná skupina Čechů, která v neděli zahynula pod lavinou v oblasti masivu Dachstein, pravděpodobně sama uvolnila sněhovou masu. Agentuře APA to dnes řekl šéf hornorakouských horských záchranářů Christoph Preimesberger. Podle něj to vyplývá z výpovědi svědků, pozice skupiny a odlučné hrany sesuvu. Těla obětí laviny už podle APA byla uvolněna k transportu do České republiky.