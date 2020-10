Otázka Gibraltaru je stále nevyřešená. Podle Španělska chybí Británii vůle k jednání

Smlouva má předejít zpřísnění kontrol na hranici v případě, že by Británie na konci roku opustila společný evropský trh bez dohody s Evropskou unií.

"Míč je nyní na britské straně," uvedl zdroj ze španělských diplomatických kruhů. Bez dohody by se režim na hranici mezi Španělskem a Gibraltarem zřejmě od 1. ledna výrazně zpřísnil. To by mělo těžké sociální, ekonomické a politické dopady, obávají se španělští diplomaté.

Španělsko má zájem, aby hranice zůstala propustná, protože na Gibraltar dojíždí denně do práce zhruba 15.000 španělských občanů. Ve španělských oblastech, které s enklávou sousedí, je navíc vysoká nezaměstnanost.

Zájem uzavřít smlouvu potvrdili v úterý deníku Financial Times šéf gibraltarské vlády Fabian Picardo a španělská ministryně zahraničí Arancha Gonzálezová. Podle deníku se někteří představitelé britské vlády obávají, že by dohoda mohla rozmělnit britský vliv na území na jihu Pyrenejského poloostrova.

Británie a Španělsko se přou o status Gibraltaru dlouhodobě. Španělsko považuje Gibraltar za britskou kolonii, což Londýn odmítá. V roce 2006 si obyvatelé území schválili novou ústavu, která jim zaručuje větší autonomii na Británii, jejíž součástí jsou od roku 1704.