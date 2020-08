Otrava Navalného: Šéf německé diplomacie vyzval Moskvu ke spolupráci na vyšetřování

Navalnyj byl o víkendu převezen z Ruska na berlínskou kliniku Charité, jeho stav je vážný, bezprostředně ohrožen na životě ale není.

"Očekáváme, že se Rusko připojí ke snaze objasnit to, co se stalo. V tuto chvíli to ale nevypadá, že by tak činilo," řekl Mass televizi ZDF. "My unijní ministři zahraničí o tom dnes budeme debatovat, protože pro Moskvu by bylo nejlepší připojit se k vyšetřování, jinak otázka zůstane otevřená a EU bude muset jednat o tom, jak dále postupovat," dodal.

Při příchodu na dnešní jednání ministrů zahraničí Maas svou výzvu, aby Rusko spolupracovalo, zopakoval. "Pokud se tak nestane, nebude pro Moskvu možné očistit se z obvinění, která tady jsou," řekl šéf německé diplomacie. "Domněnky a spekulace zůstanou, které zcela jistě nijak nezlepší vztahy mezi Ruskem a Německem, ale i EU a Ruskem, naopak je ještě více zatíží.

Mass společně s německou kancléřkou Angelou Merkelovou vyzval Rusko, aby vypátralo viníky.

Nach Aussage des Ärzteteams an der @ChariteBerlin weisen die klinischen Befunde auf eine Vergiftung von Alexey #Nawalny hin. Die Verantwortlichen müssen ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden. Wir hoffen, dass Herr Nawalny wieder ganz genesen kann. pic.twitter.com/4sMso3AHXq — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) August 24, 2020

Moskva naopak zjištění lékařů z berlínské kliniky Charité, kteří v Navalného organismu našli stopy otravy, nepovažuje za průkazná.

O případu Navalného ve středu krátce hovořili i unijní ministři obrany, kteří v Berlíně uspořádali rovněž neformální setkání. Zúčastnil se ho také generální tajemník NATO Jens Stoltenberg, který požaduje transparentní vyšetřování okolností zdravotního kolapsu ruského opozičníka.