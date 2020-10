Pandemie covid: Evropa se může poučit v Itálii, na restrikce se tam reptá málo

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Začátkem března upírala celá Evropa pohledy směrem k Itálii, kde se nezadržitelnou rychlostí šířil nový koronavirus, který položil na lopatky celý zdravotní systém. Některé země se snažily poučit se co nejrychleji z prvních italských zkušeností s bojem proti pandemii, jiným to trvalo trochu déle, než na vlastní kůži poznaly, že by se problém neměl zanedbat.